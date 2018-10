London (dpa) - Der FC Arsenal hat die englische Meisterschaft wieder spannend gemacht. Nach Vorarbeit von Fußball-Weltmeister Mesut Özil köpfte Danny Welbeck in der fünften Minute der Nachspielzeit das 2:1 (0:1)-Siegtor gegen Spitzenreiter Leicester City.

Punktgleich mit Arsenal bleiben die Tottenham Hotspur auf Rang zwei. Das Team von Trainer Mauricio Pochettino gewann bei Manchester City mit 2:1 (0:0) und feierte den fünften Erfolg in Serie. Harry Kane brachte die Gäste durch einen verwandelten Handelfmeter in der 53. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Kelechi Iheanacho (74.) sorgte Christian Eriksen sieben Minuten vor dem Abpfiff für das 2:1. Der künftige Club von Bayern-Trainer Pep Guardiola verlor nach dem 1:3 gegen Leicester auch das zweite Topspiel und hat das Führungstrio vorerst aus den Augen verloren.

Arsenal jubelte dagegen über den späten Sieg. "Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wir spielen noch gegen große Mannschaften", sagte Arsenal-Trainer Arsène Wenger. "Wir hatten ein Phase, in der wir vier Spiele nicht gewinnen konnten. Da sind wir jetzt raus und haben immer noch die Chance auf den Titel."

Die Gastgeber begannen stürmisch und versuchten, die Leicester-Abwehr um Robert Huth mit schnellen Angriffszügen auszuspielen. Doch das Defensiv-Konzept von Trainer Claudio Ranieri passte. Arsenal hatte über 66 Prozent Ballbesitz, spielte bis zum Strafraum der Foxes sehr gefällig, doch zu guten Chancen kam die Offensive um Spielmacher Özil zu selten.

Leicester setzte dagegen mit dem gefürchteten Konterspiel immer wieder Nadelstiche in die nicht immer sattelfeste Arsenal-Abwehr. Jamie Vardy besaß nach 15 Minuten die beste Gelegenheit, doch Keeper Petr Cech parierte glänzend. Kurz vor der Pause war der Tscheche allerdings chancenlos. Nach einem Foul von Nacho Monreal an Vardy zeigte Schiedsrichter Martin Atkinson auf den Elfmeterpunkt. Der gefoulte englische Nationalstürmer nahm sich den Ball und versenkte ihn zur Leicester-Führung.

Arsenal reagierte in der zweiten Hälfte mit wütenden Angriffen. Nach einer Gelb-Roten-Karte für Leicester-Profi Danny Simpson (55.) erhöhte das Team von Trainer Arsène Wenger nochmals das Tempo. In der 70. Minute folgte die Belohnung für den hohen Aufwand: Nach einer Kopfball-Ablage von Olivier Giroud schoss der zuvor eingewechselte Theo Walcott den Ball ins Netz.

Fast hätte eine deutsche Co-Produktion in der 85. Minute für das 2:1 gesorgt. Nach einer Özil-Flanke köpfte Mertesacker am Fünfmeterraum knapp am Tor von Torhüter Kasper Schmeichel vorbei. In der fünften Minute der Nachspielzeit folgte dann der große Auftritt des zuvor über Monate ausgefallenen Arsenal-Stürmers Welbeck.

"Es gibt nichts Schöneres als Fußball. Es erfüllt einen in einer Minute mit Freude und reißt dein Herz in der nächsten Sekunde in Fetzen", schrieb der frühere englische Nationalstürmer und Leicester-Eigengewächs Gary Lineker bei Twitter.

Weniger aufregend war dagegen der 6:0 (2:0)-Kantersieg von Jürgen Klopps FC Liverpool beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht Aston Villa. Die Reds kletterten damit auf Rang acht, drei Zähler hinter dem Fünften Manchester United. Daniel Sturridge (16.), James Milner (25.), der deutsche Nationalspieler Emre Can (58.) mit seinem ersten Saisontreffer, Divock Origi (63.), Nathaniel Clyne (65.) und Kolo Touré sorgten für den höchsten Reds-Erfolg in dieser Spielzeit.

