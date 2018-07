Turin (SID) - Fußball-Weltmeister Sami Khedira hat nach seiner Blitz-Genesung mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin die Tabellenführung in der Serie A übernommen. Gegen den bisherigen Spitzenreiter SSC Neapel siegten die Bianconeri am 25. Spieltag mit 1:0 (0:0) und liegen nach dem 15. Ligaerfolg in Serie mit 57 Punkten nun einen Zähler vor den Süditalienern.

"Es war ein harter Kampf für mich, für das Spiel fit zu werden. Es war aber alles wert", sagte Khedira, der nach einer Adduktorenverletzung erst am Tag vor der Partie wieder ins Training eingestiegen war. Das hatte aber keinen Einfluss auf sein Spiel. Der 28-Jährige war im Mittelfeld wie gewohnt der Initiator zahlreicher Offensivaktionen. Auch den Siegtreffer durch Simone Zaza (88.) leitete er mit einem Diagonalpass ein.

"Vielleicht wollten wir es ein wenig mehr als Napoli. Alles was heute zählt sind die drei Punkte. Forza Juve", sagte Khedira, der viel Lob von der italienischen Presse erntete. "Von verletzt zu einsatzfähig in wenigen Stunden: Je mehr die Zeit vergeht, desto mehr wird Sami Herr auf dem Spielfeld. Er ist fast unersetzbar: Bravo Khedira!", kommentierte die Gazzetta dello Sport am Sonntag. "Mit all seiner Erfahrung ist er ein wesentliches Element von Allegris Mannschaft", analysierte La Repubblica die Leistung des deutschen Nationalspielers.

Der Nationalspieler hatte zuletzt unter Aufsicht des DFB-Mannschaftsarztes Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt trainiert und es dadurch geschafft, für die wichtige Partie im Kampf um den Titel rechtzeitig fit zu werden. Damit steht auch einem Einsatz Khediras im Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen Bayern München am 23. Februar nichts im Wege.

Ohne den Ex-Schalker Kevin-Prince Boateng setzte der AC Mailand seine Aufholjagd fort. Nach dem 2:1 (1:0) gegen den FC Genua sind die seit sieben Spielen ungeschlagenen Lombarden, bei denen der Deutsch-Ghanaer nur Zuschauer war, nur noch zwei Punkte vom Lokalrivalen Inter und dem letzten Europapokalplatz entfernt. Carlos Bacca (5.) und Keisuke Honda (64.) trafen für Milan, Alessio Cerci verkürzte (90.+3).