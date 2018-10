Thessaloniki (AFP) An der griechisch-türkischen Grenze sind drei Briten im Besitz zahlreicher Waffen und großer Mengen Munition festgenommen worden. Ein Verdächtiger irakisch-kurdischer Herkunft wurde am Grenzübergang Kipi am Grenzfluss Evros mit vier Waffen und 200.000 Schuss Munition gefasst, wie am Sonntag aus griechischen Polizeikreisen verlautete. Die beiden anderen Briten wurden am Hafen von Alexandroupolis mit 18 Waffen und 20.000 Patronen in ihrem Wohnwagen festgenommen.

