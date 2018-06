Athen (AFP) In Athen haben am Samstag erneut Tausende gegen die von der Regierung geplante Rentenreform demonstriert. Nach Angaben der Polizei versammelten sich rund 12.000 Demonstranten auf dem Syntagma-Platz in der griechischen Hauptstadt. Bei der Mehrzahl von ihnen handele es sich um Mitglieder der Gewerkschaftsfront der Kommunistischen Partei (Pame).

