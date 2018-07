London (AFP) Der Western-Thriller "The Revenant" hat am Sonntag mehrere Preise in Großbritannien eingeheimst und damit seine Favoritenstellung für die Ende Februar anstehende Oscar-Verleihung untermauert. Der mexikanische Filmemacher Alejandro González Iñárritu erhielt den Regiepreis der britischen Film- und Fernsehakademie Bafta, Hauptdarsteller Leonardo di Caprio die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller. "Ich bin überwältigt", sagte Iñárritu bei der Übergabe der Trophäe in London.

