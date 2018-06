Jerusalem (AFP) Wegen eines von ihm unterzeichneten Gasabkommens mit zwei Unternehmen hat sich der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu am Sonntag vor dem Verfassungsgericht seines Landes äußern müssen. Es sei "das erste Mal in unserer Geschichte" gewesen, dass ein israelischer Ministerpräsident vor dem Gericht habe erscheinen müssen, sagte Netanjahu am Abend bei einer Konferenz in Jerusalem. Vor Gericht verteidigte er das Abkommen.

