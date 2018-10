Tokio (AFP) Die Kurse an der Börse von Tokio sind nach der vergangenen schwarzen Woche am Montag wieder stark gestiegen. Der Leitindex Nikkei machte bis Handelsschluss einen Sprung von 7,16 Prozent auf 16.022,58 Punkte. In der vergangenen Woche hatte der Nikkei an vier aufeinanderfolgenden Handelstagen mehr als elf Prozent eingebüßt.

