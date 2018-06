Mexiko-Stadt (dpa) - Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Mexiko an das Schicksal verzweifelter Migranten erinnert, die von dort den Aufbruch in die Fremde wagen. Mexiko solle zu einem Land werden, aus dem es nicht nötig sei auszuwandern, forderte Franziskus während einer Messe am Rande von Mexiko-Stadt. Nach seiner Predigt gestern unter freiem Himmel im Vorort Ecatepec steht für Franziskus heute eine Reise in die arme Provinz Chiapas im Südosten des Landes auf dem Programm.

