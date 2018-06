New York (dpa) - Bei Raketenangriffen auf mindestens fünf Krankenhäuser und zwei Schulen in Syrien sind fast 50 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. Viele weitere Menschen seien bei den Attacken in den Provinzen Aleppo und Idlib verletzt worden, sagte ein UN-Sprecher in New York. Die syrische Führung macht die US-geführte Koalition für den tödlichen Angriff auf das von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen unterstützte Krankenhaus verantwortlich, syrische Aktivisten dagegen Russland.

