Berlin (SID) - Cindy Roleder hat beim Hallen-ISTAF in Berlin die 60 m Hürden gewonnen. Die Leipzigerin setzte sich in 7,96 Sekunden vor Kristi Castlin (USA/8,06) durch und stellte damit ihre Saisonbestleistung ein. Bei der Freiluft-WM in Peking hatte Roleder im vergangenen Jahr überraschend über 100 m Hürden die Silbermedaille gewonnen.