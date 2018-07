Berlin (dpa) - Die Sängerin Lena Meyer-Landrut (24) ist großer Fan der Prinzen. "Ich kann alles auswendig - jedes Lied von jedem Album", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Als Beweis gab die Musikerin im Interview diverse Songs der Band aus Leipzig zum Besten, etwa "Gabi und Klaus", "Alles mit'm Mund", "Vergammelte Speisen" oder "Schwein sein".

Sie habe mit sieben oder acht Jahren angefangen, die Lieder der Prinzen zu hören. "Ich war ein krasser Fan und fand es extrem cool. Meine Mutter kann wahrscheinlich auch sehr viele Lieder davon, weil es bei uns rauf und runter gelaufen ist", sagte Meyer-Landrut weiter.

Die Sängerin aus Hannover ("Wild and Free") ist derzeit als Coach in der Sat.1-Castingshow "The Voice Kids" zu sehen und geht an diesem Dienstag auf Tournee.

