Karlstad (SID) - Weltmeister Sébastien Ogier bleibt bei der Rallye Schweden auf Siegkurs. Der Volkswagen-Pilot aus Frankreich führt nach den fünf Wertungsprüfungen am Samstag mit 17,1 Sekunden Vorsprung auf den überraschend starken Neuseeländer Hayden Paddon im Hyundai. Dritter am Samstagabend war Ford-Pilot Mads Östberg (42,3) aus Norwegen.

Einen Rekord stellte der Norweger Eyvind Brynildsen am "Colin's Crest" auf. Am berühmtesten Sprunghügel der gesamten WM-Saison, benannt nach dem 2007 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen ehemaligen Weltmeister Colin McRae, flog Brynildsen in seinem Ford 45 m weit. Er überbot damit den Rekord des Franzosen Thierry Neuville aus dem vergangenen Jahr um einen Meter.

Wegen des ungewöhnlich warmen Wetters und anhaltender Regenfälle in den Tagen vor der Rallye Schweden mussten sechs Wertungsprüfungen des Klassikers abgesagt werden. Auch für Sonntag sind zwei Prüfungen gestrichen worden, es findet nur noch die sogenannte Powerstage statt, die um 12.08 Uhr gestartet wird.

Ogier hatte zum Saisonauftakt die Rallye Monte Carlo gewonnen und peilt in diesem Jahr seinen vierten WM-Titel in Folge an.