Jerusalem (AFP) Bei Angriffen auf israelische Soldaten sind am Wochenende im besetzten Westjordanland drei palästinensische Jugendliche erschossen worden. Wie die Armee und palästinensische Sanitätsdienste berichteten, starben am Sonntag zwei 15-Jährige nach Steinwürfen und Gewehrschüssen auf Armeeposten am Rande von Protesten nahe der nördlichen Stadt Dschenin. Bereits am Samstag wurde demnach ein 17-jähriges Mädchen im südlichen Hebron nach einem versuchten Messerangriff auf einen Soldaten getötet.

