Dubai (AFP) Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben Kampfflugzeuge in die Türkei verlegt, um die Angriffe auf die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien zu verstärken. "Das saudiarabische Königreich hat heute eine Präsenz auf der Luftwaffenbasis Incirlik in der Türkei", sagte der Brigadegeneral Ahmed Assiri in der Nacht zu Sonntag im Fernsehsender Al-Arabija. Riad ist Teil der Anti-IS-Koalition, hat sich bisher aber nicht maßgeblich an den Angriffen beteiligt.

