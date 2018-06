München (AFP) Saudi-Arabiens Außenminister Adel al-Dschubeir hat einen Rückzug des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad für unausweichlich erklärt. "Der Ausgang in Syrien ist vorherbestimmt. Baschar al-Assad wird es in der Zukunft nicht mehr geben", sagte al-Dschubeir der "Süddeutschen Zeitung" vom Wochenende. Es könne sich um drei Monate oder drei Jahre handeln, aber "ein Mann, der 300.000 Menschen ermordet, zwölf Millionen vertrieben und ein Land zerstört hat, wird in Syrien keine Zukunft haben".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.