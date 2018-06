Clearwater (SID) - Victoria Jurczok und Anika Lorenz haben bei der Weltmeisterschaft im 49erFX vor Florida etwas überraschend die Bronzemedaille gewonnen. "Wir haben alles erreicht, was wir wollten. Wir können es gar nicht fassen", sagten die 25 Jahre alten Berlinerinnen vom Seglerhaus am Wannsee. Auch in der internen Olympia-Qualifikation des Deutschen Segler-Verbands (DSV) sind Jurczok/Lorenz von ihren Konkurrentinnen Tina Lutz/Susann Beucke kaum noch einzuholen.

Bei den Männern verpassten Erik Heil und Thomas Plößel (Norddeutscher Regatta Verein) im 49er ein Topresultat. Die Europameister von 2014 segelten nach einem durchwachsenen Medaillenrennen auf Rang acht der Gesamtwertung. Bei der Nacra 17-WM landeten Jan Hauke Erichsen/Lea Spitzmann auf Rang 20.