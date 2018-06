Köln (SID) - In der Fußball-Bundesliga geht am Sonntag der 21. Spieltag mit einem Traditionsduell und einem Derby zu Ende. Der Hamburger SV strebt gegen Borussia Mönchengladbach den ersten Sieg im neuen Jahr an, während die Gäste im Duell der Ex-Meister ihre Ambitionen auf einen Champions-League-Platz unterstreichen wollen. Für den FC Augsburg ist die Begegnung mit Titelverteidiger und Spitzenreiter Bayern München das erste von zwei Topspielen binnen fünf Tagen, ehe die Schwaben am Donnerstag in der Europa League Englands früheren Rekordchampion FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp empfangen.

Der Stuttgarter Johannes Lochner greift am Sonntag bei der Zweierbob-WM auf der früheren Olympia-Bahn in Innsbruck-Igls nach seinem ersten WM-Titel. Vor den beiden abschließenden Läufen hat der Junioren-Weltmeister als Spitzenreiter bei Halbzeit des Wettbewerbs einen Vorsprung von 15 Hundertsteln auf den angeschlagen ins Rennen gegangenen Titelverteidiger Francesco Friedrich aus Oberbärenburg. Zwei weitere Hundertstel zurück folgt der Lette Oskars Melbardis als Dritter.

Viktoria Rebensburg will bei der Abfahrt in Crans-Montana in der Schweiz die überragende Lindsey Vonn herausfordern. Die Riesenslalom-Olympiasiegerin von 2010 gehört zum engen Favoritenkreis, allerdings wird Vonn kaum von ihrem 76. Weltcupsieg abzuhalten sein. Das Rennen beginnt um 10.30 Uhr.

Beim Skiflug-Weltcup im norwegischen Vikersund steht das dritte und letzte Springen auf dem Programm. Weltmeister Severin Freund aus Rastbüchl hofft auf der größten Schanze der Welt zum Abschluss auf eine Podestplatzierung. Als Favorit auf den Sieg gilt der slowenische WM-Champion und Tourneegewinner Peter Prevc.