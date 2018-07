Beirut (AFP) Ein Konvoi mit medizinischen Hilfsgütern hat am Samstag die belagerte syrische Stadt Duma erreicht. Die Lastwagen hätten neben Insulin und anderen medizinischen Gütern auch Babymilch geladen, meldete am Samstag die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana, die den Leiter für Hilfseinsätze des Roten Halbmondes in Syrien, Hasem Bakla, zitierte. Das Koordinierungsbüro für humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen bestätigte, dass Hilfsgüter nach Duma gebracht würden. Die von Rebellen kontrollierte Stadt liegt östlich der Hauptstadt Damaskus und wird seit 2013 von Regierungstruppen belagert.

