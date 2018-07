Moskau (AFP) Russland hat die türkischen Angriffe auf syrische Regierungstruppen und kurdische Rebellen in Syrien als "Provokation" verurteilt. "Moskau äußert seine ernste Besorgnis über das aggressive Vorgehen der türkischen Regierung", erklärte das russische Außenministerium am Montag. Ankara verfolge in Syrien eine "provokative Linie", die "eine Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit im Mittleren Osten und darüber hinaus schafft".

