Stockholm (dpa) - Drei Monate nach der Terrorattacke bei ihrem Konzert in Paris hat die US-Band Eagles of Death Metal ihre Europatournee in Stockholm fortgesetzt. Die Musikgruppe spielte am Samstagabend in dem Club "Debaser Medis" in der schwedischen Hauptstadt.

"Wir waren nie weg. Wir haben nur eine Pause gemacht", sagte der Frontmann der Band, Jesse Hughes, kurz vor dem Gig der Zeitung "Dagens Nyheter".

Am Dienstag tritt die Band erstmals seit den Anschlägen wieder mit einem eigenen Konzert in Paris auf. Der Musikclub "Bataclan" war am 13. November 2015 während eines Auftritts der Gruppe von einem Terrorkommando überfallen worden. Bei den Attacken in Saint-Denis und Paris verloren 130 Menschen ihr Leben, die meisten im Musikclub.

Er könne es nicht abwarten, zurück nach Paris zu kommen, sagte Hughes "Dagens Nyheter". Für das neue Konzert im "Olympia" konnten die Fans, die den Abend im "Bataclan" miterlebt hatten, eine kostenlose Karte bekommen. "Ich darf sie nur nicht enttäuschen", meinte der Sänger. Den Auftritt in Stockholm habe die Gruppe auch zum "Aufladen" vor der emotionalen Herausforderung in der französischen Hauptstadt gebraucht.