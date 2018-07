Bad Aibling (dpa) - Nach dem schweren Zugunglück bei Bad Aibling mit elf Toten beginnen heute die Reparaturarbeiten am Gleis. Die Bayerische Oberlandbahn, die die Strecke betreibt, setzt währenddessen Busse ein, um die Fahrgäste zu befördern. Auf der eingleisigen Strecke waren am Dienstag zwei Regionalzüge mit etwa Tempo 100 ineinandergerast. 11 Menschen starben, rund 80 weitere wurden verletzt. Nach wie vor befinden sich einige im kritischen Zustand. Warum die Züge zusammenstießen, ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

