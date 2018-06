Moskau (AFP) US-Präsident Barack Obama und Russlands Staatschef Wladimir Putin haben in einem Telefonat über den Syrien-Konflikt beraten. Beide hätten die Münchener Vereinbarung über ein Ende der Kampfhandlungen in dem Bürgerkriegsland "positiv bewertet", erklärte der Kreml am Sonntag. Obama und Putin vereinbarten demnach in dem "offenen" Gespräch, "eine Kooperation über diplomatische Kanäle und andere Strukturen einzuleiten", um die Umsetzung der in München beschlossenen Schritte zu erreichen.

