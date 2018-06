Los Angeles (AFP) An einer Schule im US-Staat Arizona haben sich zwei Mädchen offenbar selbst getötet. Die beiden 15-Jährigen wurden am Freitag tot in einem überdachten Innenhof ihrer Schule nahe Phoenix entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Beide wiesen eine Schusswunde auf, eine Waffe wurde in der Nähe gefunden - ebenso wie ein Abschiedsbrief.

