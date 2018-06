Sofia (AFP) Drei syrische Flüchtlinge aus Deutschland sind in Bulgarien unter dem Vorwurf inhaftiert worden, sich in Syrien der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) anschließen zu wollen. Die drei 21, 22 und 25 Jahre alten Männer wurden vergangene Woche beim Versuch festgenommen, illegal die Grenze zur Türkei nahe dem Übergang Kapitan Andreevo zu überqueren, wie die Staatsanwaltschaft in Sofia am Dienstag mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.