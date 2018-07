Berlin (AFP) Anlässlich der sechsten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen am Dienstag in Berlin hat der israelische Botschafter vor einer weiteren Eskalation der Gewalt im Nahen Osten gewarnt. "Was heute im Nahen Osten stattfindet, ist eine Bedrohung für unsere Werte und Lebensweise insgesamt", sagte Yakov Hadas-Handelsman der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf den Bürgerkrieg in Syrien.

