Köln (AFP) Nach der Silvester-Gewalt in Köln muss sich am Mittwoch nächster Woche erstmals ein mutmaßlicher Täter vor Gericht verantworten, der eine Frau bestohlen haben soll. Laut Staatsanwaltschaft stahl der angeklagte Marokkaner am späten Silvesterabend auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs das Handy der Frau, wie das Kölner Amtsgericht am Dienstag mitteilte. Die Bestohlene war demnach gerade dabei, den Kölner Dom zu fotografieren.

