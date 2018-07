Berlin (AFP) Vor den sechsten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen in Berlin hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) die Forderung nach einer Zwei-Staatenlösung unterstrichen. "So schwierig es ist: Hoffnung auf Frieden bieten nur ernsthafte Verhandlungen hin zu einer fairen Zwei-Staatenlösung", schrieb Steinmeier in einem Gastbeitrag für die "Bild"-Zeitung (Dienstagsausgabe). Es bereite ihm Sorgen, dass Israelis und Palästinensern die Hoffnung auf Frieden immer ferner scheine.

