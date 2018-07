Berlin (AFP) Führende Vertreter von CDU und CSU im Bundestag haben der SPD vorgeworfen, eine Einstufung von Tunesien, Algerien und Marokko als sichere Herkunftstaaten zu verzögern. Die Union habe den Gesetzentwurf bereits in dieser Woche im Bundestag einbringen wollen, sagte Unionsfraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) am Dienstag in Berlin. "Die SPD wollte dies nicht."

