Duisburg (AFP) Auf dem Rhein in Duisburg sind am Dienstag ein Tanker und ein Fahrgastschiff frontal zusammengestoßen. Das Fahrgastkabinenschiff sei daraufhin manövrierunfähig aus dem Hafen getrieben, teilte die Duisburger Polizei mit. Bei dem Zusammenprall sei ein drei Meter langes Loch in das Schiff gerissen worden, der dahinter liegende Tank sei beschädigt worden. Auch an dem Tanker entstand ein Schaden. Verletzt wurde den Angaben zufolge jedoch niemand.

