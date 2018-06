Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will Großbritannien unter allen Umständen in der Europäischen Union halten. "Wir haben keinen Plan B, wir haben einen Plan A", sagte Juncker am Dienstag bei einer Anhörung im EU-Parlament in Brüssel. "Großbritannien wird in der Europäischen Union als konstruktives und aktives Mitglied bleiben."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.