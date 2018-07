Berlin (AFP) Die Ausgaben in Europa für die Bewältigung der Flüchtlingskrise dürfen nicht zu Lasten der Entwicklungshilfe für die ärmsten Staaten gehen: Dies forderte eine Gruppe von Hilfsorganisationen am Dienstag in Berlin. Mittel für Entwicklungshilfe dürften keinesfalls für Sicherheit, Verteidigung und die Unterbringung von Flüchtlingen in Europa zweckentfremdet werden, hieß es in einem gemeinsamen Appell von Oxfam, Save the Children und One.

