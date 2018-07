Córdoba (SID) - Bei einem Amateurfußballspiel in Argentinien ist offenbar ein Schiedsrichter von einem frustrierten Spieler erschossen worden. Der 48 Jahre alte César Flores hatte den Spieler während einer Partie in der Provinz Córdoba vom Platz gestellt.

Daraufhin hatte der Tatverdächtige eine Waffe aus seinem Rucksack geholt, war auf das Spielfeld zurückgekehrt und hatte Flores erschossen. Ein Polizist bestätigte: "Das alles geschah während des Fußballspiels. Wir kennen noch nicht den genauen Sachverhalt, aber es scheint so, dass der Spieler wütend war, eine Waffe geholt und ihn (Anm. d. Red.: Flores) erschossen hat."

Lokale Medien berichten von drei Schüssen in den Hals, in die Brust und in den Nacken. Ein weiterer Spieler wurde verletzt. Es bestehe aber keine Lebensgefahr.

In der Vergangenheit kam es in Argentinien bereits mehrfach zu Gewalttaten bei Fußballspielen. So wurde im vergangenen Jahr das Freundschaftsspiel zwischen Ferro und Tiro Federal abgebrochen, nachdem der Schiedsrichter aufgrund einer Gelben Karte verprügelt wurde.

Beim Freundschaftsspiel der beiden rivalisierten Teams River Plate und Boca Juniors im vergangenen Monat zückte der Unparteiische insgesamt 5 Rote und 9 Gelbe Karten. Auch dort war es zu mehreren Rangeleien und Handgreiflichkeiten gekommen.