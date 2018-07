Neu Delhi (AFP) Indien droht dem britischen Telekommunikationskonzern Vodafone mit der Beschlagnahmung seines Vermögens im Land, sollte das Unternehmen nicht Steuern in Höhe von umgerechnet fast zwei Milliarden Euro nachzahlen. Das teilte Vodafone am Dienstag in New Delhi mit. Der Konzern streitet mit dem indischen Staat seit 2007 um eine Steuerzahlung wegen einer Übernahme.

