Rancho Mirage (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat in Kalifornien das erste Treffen der Asean-Staaten in den USA eröffnet. Zum Auftakt der zweitägigen Beratungen standen am Abend Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Mittelpunkt. Die Staats- und Regierungschefs aus Südostasien kommen auf Einladung Obamas zum ersten Mal in den USA zusammen. Diplomaten in Washington hatten vor dem Treffen betont, welche wichtige strategische und ökonomische Rolle der Staatengemeinschaft Asean zukomme, die zehn Länder in Südostasien mit 620 Millionen Einwohnern umfasst. Obama bezeichnete die Zusammenkunft als Meilenstein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.