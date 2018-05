Tokio (AFP) Während einer Theaterprobe ist in Japan ein Schauspieler mit einem Samuraischwert erstochen worden. Der 33-jährige Daigo Kashino habe am Montag zusammen mit mehreren Kollegen in einem Studio in Tokio geprobt, als sich der Vorfall ereignete, berichtete der Fernsehsender NHK am Dienstag. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben.

