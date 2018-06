96-Chef Kind: Kein weiterer Trainerwechsel in dieser Saison

Hannover (dpa) - Clubchef Martin Kind hat einen weiteren Trainerwechsel in der laufenden Saison bei Hannover 96 ausgeschlossen. "Wir gehen bis zum Ende mit Schaaf, auch wenn wir absteigen", sagte Kind der "Bild" (Dienstag). Vor dem wichtigen Abstiegsduell am Sonntag gegen den FC Augsburg (17.30 Uhr) sind die Niedersachsen mit nur 14 Punkten aus 21 Spielen abgeschlagen Letzter der Fußball-Bundesliga und haben bereits sieben Zähler Rückstand zum rettenden 15. Platz. Thomas Schaaf hatte 96 in der Winterpause als Nachfolger des zurückgetretenen Michael Frontzeck als Trainer übernommen. Alle vier bisherigen Ligaspiele unter Schaafs Verantwortung verlor 96 jedoch.

Blatter kämpft vor Berufungskommission gegen Sperre an

Zürich (dpa) - Joseph Blatter ist am Dienstag zu seiner Anhörung vor dem FIFA-Berufungskomitee im Hauptquartier des Fußball-Weltverbandes erschienen. Der 79 Jahre alte Schweizer hat gegen die Sperre von acht Jahren durch die rechtsprechende Kammer der FIFA-Ethikkommission Einspruch eingelegt. Am Montag hatte bereits der ebenfalls für acht Jahre gesperrte UEFA-Boss Michel Platini vor der Berufungskommission in Zürich ausgesagt. Sollten die beiden Spitzenfunktionäre mit ihrem Einspruch scheitern, bleibt ihnen noch der Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne. Die ermittelnde Kammer hatte wegen Korruptionsverdacht sogar einen lebenslangen Bann gegen den gesperrten Präsidenten Blatter und Platini gefordert.

Mehrere Ausfälle beim VfL Wolfsburg in der Champions League

Wolfsburg/Gent (dpa) - Der VfL Wolfsburg muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) auf seinen Torwart und seinen Abwehrchef verzichten. Keeper Diego Benaglio ist wegen einer Rippenprellung nicht mit zum Spiel beim belgischen Meister KAA Gent gereist und wird durch Koen Casteels ersetzt. Abwehrspieler Naldo ist gesperrt, so dass der niedersächsische Fußball-Bundesligist mit einer neuen Innenverteidigung spielen muss. Dante und Robin Knoche haben bisher noch nie in einem Pflichtspiel zusammengespielt. Ausfallen werden gegen Gent zudem die angeschlagenen Stammspieler Daniel Caliguiri (Pferdekuss) und Josuha Guilavogui (Zerrung). Trainer Dieter Hecking verzichtet beim Hinspiel in Flandern auch auf den dänischen Mittelstürmer Nicklas Bendtner.

Schewtschenko neuer Co-Trainer beim deutschen EM-Gegner Ukraine

Kiew (dpa) - Der frühere ukrainische Fußballstar Andrej Schewtschenko hilft der Auswahl seines Landes als Co-Trainer bei der EM in Frankreich. Der 39-Jährige werde sich vor allem mit der Beobachtung der Gegner beschäftigen, sagte Cheftrainer Michail Fomenko am Dienstag in Kiew. Die Ukraine spielt in der EM-Vorrunde gegen Deutschland, Polen und Nordirland. Experten begrüßten die Zusammenarbeit mit Europas "Fußballer des Jahres" von 2004. Schewtschenko spielte bei Dynamo Kiew, dem AC Mailand und dem FC Chelsea und ist mit 48 Toren in 111 Länderspielen Rekordschütze seines Landes. Nach dem Ende der aktiven Karriere erwarb er 2015 die Trainerlizenz.

Gensheimer fordert Handball-WM im Free-TV: Alles andere "wäre fatal"

Kronau (dpa) - Sollte die Handball-WM 2017 in Frankreich wieder nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden, wäre das für Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer ein herber Rückschlag. "Es wäre fatal für unsere Sportart, wenn wir nicht für jeden Nutzer frei zugänglich wären", sagte Gensheimer im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Weil ARD und ZDF auch im Ausland empfangbar sind, besteht der katarische Rechteinhaber beIn SPORTS auf eine entsprechende Verschlüsselung des Satelliten. Schon die Handball-WM 2015 war nicht von ARD und ZDF übertragen worden und in Deutschland nur beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen gewesen.

Hervé Renard neuer Fußball-Nationaltrainer Marokkos

Riad (dpa) - Der Franzose Hervé Renard ist neuer Trainer der Fußball-Nationalmannschaft von Marokko. Der 47-Jährige ist der Nachfolger von Badou Zaki. Der marokkanische Verband stellte Renard am Dienstag in Riad vor. Er trainierte in Afrika bereits die Nationalmannschaft von Sambia, Angola und der Elfenbeinküste. Mit Sambia und der Elfenbeinküste gewann er 2012 und 2015 die Kontinentalmeisterschaft. Zuletzt stand Renard bis zur vorzeitigen Trennung im November 2015 nach nur sechs Monaten beim französischen Erstligisten OSC Lille unter Vertrag.

Tennisprofi Mischa Zverev bei Turnier in Marseille im Achtelfinale

Marseille (dpa) - Der Hamburger Tennisprofi Mischa Zverev hat beim ATP-Turnier in Marseille das Achtelfinale erreicht. Der Qualifikant gewann am Dienstag in der ersten Runde 6:2, 7:5 gegen Ramkumar Ramanathan aus Indien. Der 212. der Weltrangliste war dank einer Wildcard dabei. Der 28 Jahre alte Mischa Zverev trifft in der Runde der letzten 16 auf den an Nummer sechs gesetzten Belgier David Goffin. Sein 18 Jahre alter Bruder Alexander Zverev traf in seinem Auftaktmatch am Abend auf den Franzosen Julien Benneteau. Im Viertelfinale ist theoretisch ein Aufeinandertreffen der beiden Brüder möglich. Das Turnier ist mit rund 666 000 Euro dotiert.

Weltcup-Abfahrt der Damen von Crans Montana nach Italien verlegt

Stuttgart (dpa) - Die wegen der Witterungsbedingungen am zurückliegenden Wochenende im schweizerischen Crans Montana abgesagte Weltcup-Abfahrt der Damen wird an diesem Freitag im italienischen La Thuile nachgeholt. Der Internationale Skiverband FIS teilte am Dienstag mit, dass das Rennen um 12.00 Uhr gestartet werde. Zudem stehen in La Thuile am Samstag ein Super-G und am Sonntag eine Abfahrt der Damen programmgemäß im FIS-Kalender.

Nguyen muss wegen Grippe für Saisonauftakt der Turner in Baku absagen

Berlin (dpa) - Der Olympia-Zweite Marcel Nguyen hat wegen einer starken Grippe für den Auftakt der Turner beim Challenge Cup vom 19. bis 21. Februar in Baku abgesagt. "Marcel konnte seit dem vergangenen Wochenende aufgrund der Grippe nicht mehr trainieren. Nach Untersuchung und in Absprache mit unserem Ärzteteam haben wir uns dazu entschieden, den Einsatz abzusagen", erklärte Cheftrainer Andreas Hirsch am Dienstag. Nguyen soll sich in den nächsten Tagen erholen und auskurieren, damit einem Start beim Weltcup-Finale der Mehrkämpfer in Stuttgart (18. bis 20. März) nichts im Wege steht.