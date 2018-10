Hamburg (SID) - Der Olympia-Zweite Marcel Nguyen hat seinen Start beim Challenge Cup der Turner in Baku abgesagt. Der 28-jährige Münchner wollte am kommenden Wochenende in Aserbaidschan ursprünglich seinen ersten Wettkampf in diesem Jahr bestreiten, doch eine starke Grippe stoppte ihn. Dies teilte der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Dienstag mit.

"Marcel konnte seit dem vergangenen Wochenende aufgrund der Grippe nicht mehr trainieren", sagte DTB-Cheftrainer Andreas Hirsch: "Nach Untersuchung und in Absprache mit unserem Ärzteteam Dr. Simmelbauer und Dr. Boschert haben wir uns dazu entschieden, den Einsatz abzusagen." Nun gilt Nguyens volle Konzentration dem Start beim DTB-Pokal vom 18. bis 20. März in Stuttgart.