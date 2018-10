Istanbul (AFP) Bei den Gefechten zwischen türkischen Sicherheitskräften und kurdischen Rebellen in der südostanatolischen Stadt Cizre sind nach Einschätzung der zuständigen Anwaltskammer offenbar mehr Menschen ums Leben gekommen als bisher bekannt. Die von mehreren Verbänden in der Region genannte Zahl von 145 Todesopfern sei wahrscheinlich zutreffend, sagte der Chef der Anwaltskammer der Provinz Sirnak, Nusirevan Elci, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Mindestens 16 Leichen sollen bis zur Unkenntlichkeit verbrannt sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.