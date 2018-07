New York (AFP) Der frühere UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali ist tot. Der ägyptische Diplomat sei im Alter von 93 Jahren gestorben, teilte der derzeitige Vorsitzende des UN-Sicherheitsrats, der Venezolaner Rafael Ramirez, am Dienstag in New York mit. Boutros-Ghali war von 1992 bis 1996 Generalsekretär der Vereinten Nationen und der erste Afrikaner auf diesem Posten.

