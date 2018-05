New York (AFP) Im Skandal um den Kindesmissbrauch durch ausländische Soldaten in der Zentralafrikanischen Republik sind weitere Fälle öffentlich geworden. Wie ein UN-Sprecher am Dienstag in New York mitteilte, werden Blauhelmsoldaten aus dem Kongo verdächtigt, 2014 und 2015 vier Minderjährige in einem Flüchtlingslager sexuell missbraucht zu haben.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.