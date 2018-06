Washington (AFP) Drei US-Bürger, die vergangenen Monat in der irakischen Hauptstadt Bagdad verschleppt wurden, sind wieder frei. Das US-Außenministerin dankte der irakischen Regierung am Dienstag für die Mithilfe bei der Befreiung. Aus informierten Kreisen in Bagdad hieß es, dass eine zum irakischen Geheimdienst gehörende Einheit die US-Bürger befreit haben. Unklar war weiter, wer hinter der Entführung stand.

