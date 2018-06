Los Angeles (AFP) Der britische Sänger Ed Sheeran ist bei der Grammy-Gala für den Song des Jahres ausgezeichnet worden. Sheeran teilte sich den begehrten US-Musikpreis für "Thinking Out Loud" am Montagabend (Ortszeit) in Los Angeles mit der britischen Folksängerin Amy Wadge, die die Ballade mitgeschrieben hatte. Sheeran gewann auch den Grammy für die beste Pop-Solodarbietung.

