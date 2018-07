Salzburg (SID) - Ski-Olympiasiegerin Anna Fenninger hat sich nach ihrer schweren Knieverletzung Gedanken über ein vorzeitiges Karriereende gemacht. "Ganz ehrlich: Ja, es hat die Momente gegeben, in denen ich mir gedacht hab: So, das war's jetzt. Nach der endgültigen Diagnose hab ich mir gedacht: Das wird nicht mehr", sagte die 26-Jährige am Montagabend in der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" bei ServusTV.

Fenninger hatte sich am 21. Oktober 2015 - drei Tage vor Beginn der Weltcup-Saison - bei einem Sturz einen Kreuzbandriss, einen Riss des rechten Seitenbandes, des Innen- und Außenmeniskus sowie der Patellasehne im rechten Knie zugezogen. "Dem Knie geht's den Umständen entsprechend gut", sagte sie jetzt: "Im Moment bin ich im Plan." Fenninger will im August wieder Skifahren, ihr Comeback plant die dreimalige Weltmeisterin für den kommenden WM-Winter.