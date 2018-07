New York (dpa) - An der New Yorker Wall Street hat sich die Erholung nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende fortgesetzt. Im Handelsverlauf gewannen die wichtigsten US-Indizes trotz erneut rückläufiger Ölpreise zunehmend an Fahrt. Die schwachen Konjunkturdaten wurden ebenfalls weitgehend ignoriert. Der Dow Jones Industrial schloss letztlich mit plus 1,39 Prozent bei 16 196,41 Punkten. Der Kurs des Euro machte im US-Handel einen Teil seiner Tagesverluste wieder wett und notierte zur Schlussglocke an der Wall Street bei 1,1137 US-Dollar.

