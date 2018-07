Kabul (AFP) Die afghanischen Taliban rekrutieren laut einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der US-Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) zunehmend Kinder. In der nördlichen Provinz Kundus nutzen die islamistischen Aufständischen demnach auch Religionsschulen für die militärische Ausbildung von Kindern. Taliban-Lehrer unterrichteten in den sogenannten Madrasa-Schulen Jungen schon ab sechs Jahren. Sie würden nach und nach mit dem Umgang mit Waffen und Sprengsätzen vertraut gemacht. Die meisten Kindersoldaten seien 13 Jahre und älter.

