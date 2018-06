Köln (SID) - Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga (BBL) eine überraschende Heimpleite gegen die s.Oliver Baskets aus Würzburg kassiert. Der achtmalige deutsche Meister unterlag den Würzburgern mit 83:90 (36:47).

"Ich bin enttäuscht über diese Niederlage, die hundertprozentig verdient war. Wir waren zu soft und haben unsere Körper nicht richtig eingesetzt", sagte Alba-Trainer Sasa Obradovic.

Damit bleiben die Berliner nach 22 Spielen Vierter der Tabelle. Würzburg rangiert weiterhin auf Rang acht. Bester Werfer der Partie war Berlins Elmedin Kikanovic mit 24 Punkten.

Für das Team von Obradovic war es der Auftakt zu intensiven Tagen. Am kommenden Samstag treffen die Albatrosse beim Top Four des BBL-Pokals in München zunächst auf die Frankfurt Skyliners. Nach einem möglichen Finale am Sonntag gegen Bamberg oder die Bayern kommt es am folgenden Mittwoch im Eurocup-Achtelfinale zum Duell mit dem ehemaligen deutschen Meister aus München.