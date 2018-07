Köln (SID) - Frankfurts Basketballer haben sich im ersten Achtelfinale des FIBA Europe Cup eine gute Ausgangslage verschafft. Die Skyliners besiegten AEK Larnaka aus Zypern vor heimischer Kulisse mit 83:60 (43:24).

Damit führt das Team von Trainer Gordon Herbert in der Best-of-three-Serie 1:0. Mit einem weiteren Erfolg am kommenden Mittwoch in Larnaka könnten die Frankfurter den Viertelfinal-Einzug perfekt machen.

Erfolgreichster Werfer der Frankfurter war Aaron Doornekamp mit 19 Punkten. Der Kanadier verbuchte zudem sechs Rebounds und vier Assists.