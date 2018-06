Berlin (AFP) Der Bund will einem Zeitungsbericht zufolge in den kommenden 15 Jahren insgesamt 263 Milliarden Euro in die Verkehrswege investieren. Rund die Hälfte der Mittel sollen in die Straße fließen und der Rest in die Schienen- und Wasserwege, wie das "Handelsblatt" am Mittwoch mit Verweis auf einen Entwurf für den Bundesverkehrswegeplan berichtete. 69 Prozent der Gesamtsumme sollen dazu dienen, bestehende Verkehrswege zu erhalten und zu sanieren.

