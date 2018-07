Kassel (AFP) Wenn Hartz-IV-Empfänger ohne Zustimmung des Jobcenters umziehen, darf die Behörde nicht dauerhaft nur Unterkunftskosten in der bisherigen Höhe bezahlen. Dieser "Deckel" steigt, wenn auch die Grenze der als angemessen geltenden Wohnkosten angehoben wird, wie am Mittwoch das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschied. (Az: B 4 AS 12/15 R)

