Berlin (AFP) Die Bundesregierung will den Bundeswehr-Einsatz in Somalia verlängern. Das beschloss das Kabinett am Mittwoch nach Angaben aus Regierungskreisen in Berlin. Die Bundeswehr beteiligt sich an der EU-Mission EUTM Somalia zur Ausbildung der Streitkräfte zur Stabilisierung des afrikanischen Krisenstaats.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.